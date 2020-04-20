МЧС предупреждает: ночью в Липецке заморозки и сильный ветер

20 Апр 2020 2020-04-20T14:28:37+03:00

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Липецкие спасатели разослали предупреждение. С 18.00 этого понедельника, 20 апреля, до 18.00 среды, 22 апреля, в Липецке и области ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями. По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС России, повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.

Так, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северной четверти 8-13 м/с, местами порывы могут достигать 16 м/с. Температура воздуха от -2 градусов до +3 градусов. Днем ветер может усилиться до 15-20 м/с. Небольшие дожди. В светлое время суток прогреется до 13 градусов тепла.

Липчан просят быть осторожными, особенно водителей на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU