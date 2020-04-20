2020-04-20T15:16:32+03:00
Общество

Владимир Нетёсов: «В Воронежской области семьи с детьми от 3 до 7 лет, которым положены выплаты, получат их вовремя и в полном объеме»

Для получения новой меры соцподдержки достаточно будет только подать заявление с минимальным количеством сведений в электронном виде, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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Депутаты Воронежской областной Думы единогласно поддержали закон «Об установлении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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