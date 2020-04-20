Перенос акции Бессмертный полк 2020 в Липецке: из-за коронавируса мероприятие пройдет позже

20 Апр 2020 2020-04-20T19:34:47+03:00

Точной даты пока не называют, все будет зависеть от обстановки с COVID-19 в регионе

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Празднование Дня Победы переносится. Об этом на прошлой неделе объявил Владимир Путин. По его словам, парад и другие мероприятия состоятся, но позже - после ухода коронавируса.

В Липецке празднование 9 Мая тоже состоится позже. Перенесут шествие "Бессмертного полка". С датой пока не определились. Все будет зависеть от ситуации с COVID-19. Как сообщил "КП-Липецк" координатор "Бессмертного полка" Павел Полуротов, один из вариантов - 24 июня. В этот день состоялся парад Победы на Красной площади в 1945 году. Но пока это только предположение.

Напомним, что 9 мая в онлайн формате пройдет парад солдат-победителей в онлайн. В прямом эфире покажут фотографии бойцов и их имена. Прислать фото и ФИО родственника можно на почту polk.2020@ya.ru. Если снимок отсутствует, можно выслать только имя и фамилию.

- Сбор информации завершится 26 апреля, - предупредил Павел Полуротов. - Бывает так, что письма приходят пустые. В некоторых есть фото, но нет имени и фамилии. Просим липчан быть внимательнее. Уже приято более 1500 заявок.

ИСТОЧНИК KP.RU