2020-04-21T09:28:26+03:00
Происшествия

Под Липецком столкнулись мотоциклисты: погибли оба - мужчина и подросток

А в областном центре грузовик врезался в дерево [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области погибли мотоциклистыВ Липецкой области погибли мотоциклистыФото: Юлия КЛЮЕВА
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За минувшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3 320 нарушений правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 8 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 26 человек не пристегнулись во время движения. 3 105 раз водители превысили скорость. Также произошло 17 аварий, в которых никто не пострадал.

В минувший понедельник, 20 апреля, на улице Жуковского случилось серьезное ДТП. Грузовик "Вольво" влетел в дерево. По предварительным данным, 60-летний водитель не справился с управлением. Его с травмами госпитализировали.

ДТП в Липецке: грузовик врезался в дерево.vk.com/myregion48

В Липецке на ЛТЗ грузовик влетел в дерево Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В Липецке на ЛТЗ грузовик влетел в деревоФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

А в селе Ламское Становлянского района произошла трагедия. Там столкнулись два мотоцикла. Предварительная причина аварии - нарушение бокового интервала. Оба мотоциклиста погибли - 17-летний подросток и 32-летний мужчина.

Еще несколько аварий произошли в Липецке. Так, на улице Терешковой автобус зацепил легковушку. На пересечении улиц Катукова и Стаханова при съезде с кольца столкнулись три машины.

В Липецке в ДТП попали автобус и легковушка.vk.com/myregion48

Тройное ДТП в Липецке.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU

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