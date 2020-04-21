2020-04-21T09:42:30+03:00
Общество

В Липецке готовятся к купальному сезону

Он должен открыться 1 июня, но все будет зависеть от ситуации с коронавирусом
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке начали готовиться к купальному сезону. По данным пресс-службы мэрии, в городе планируют открыть 4 пляжа - Центральный, Сокольский, Новолипецкий, в районе ЛТЗ, а также 1 место отдыха у воды - на Набережной. Специалисты также наведут порядок в акватории реки Воронеж.

Территорию на пляжах прочистят, обновят оборудование, установят туалетные кабины. Рабочие отремонтируют и покрасят теневые навесы, грибки, питьевые фонтанчики, раздевался, ограждения, помещения для медперсонала, шлагбаумы, буйки, стенды, детские купальни. Их установят на всех пляжах. Каркас таких купален обошьют металлической сеткой высокой прочности.

На Центральном пляже планируют убрать заросли, обновить песок, заменить раздевалки, лавочки, урны, а также уложить асфальтированные дорожки. Напомним, что работы продолжаются и на Зеленом острове.

В мае специалисты возьмут пробы воды в реке, питьевых фонтанчиках. Водолазам предстоит обследовать дно водоема, очистить его от мусора. Предполагается, что купальный сезон откроется 1 июня. Но все будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Кстати, отдохнуть на Центральном пляже липчане смогут только после завершения благоустройства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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