2020-04-21T11:02:39+03:00
Общество

За 3 месяца в Липецке и области 1 723 человека заболели пневмонией

В прошлом году этот показатель был выше на 14,4%
Юлия КЛЮЕВА
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С января по март этого года в Липецкой области зарегистрировано 85 899 случаев инфекционных и паразитарныхзаболеваний. По данным регионального Роспотребнадзора, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года уровень заболеваемости вырос на 8,6%, то есть плюс 79 069 случаев.

Все чаще липчане у липчан выявляют острые кишечные инфекции, вызванные ротавирусами, хронический гепатит В, геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, микроспорию, чесотку. Также жители стали чаще болеть ОРВИ, гриппом, а также обращаться по поводу укусов клещей.

При этом отмечается снижение заболеваемости сальмонеллезом, ОКИ установленной этиологии, острым вирусным гепатитом А, хроническим гепатитом С, скарлатиной, ветряной оспой, ВИЧ, пневмонией, энтеробиозом. Липчан стали реже кусать животные.

Хотя жители стали чаще болеть гриппом и ОРВИ, по сравнению с прошлым годом - на 11,1%, показатели все равно ниже эпидпорога на 11%. У 347 липчан выявили грипп В, A(H3N2), A(H1N1)pdm09). Порог заболеваемости был превышен среди детей от 7 до 14 лет в Липецке, Ельце, Грязинском и Усманском районах - на 8,7%. В связи с чем на территориях ввели ограничительные мероприятия. В общей структуре инфекционной заболеваемости доля грипп и ОРВИ 91,2%.

За 3 месяца в регионе у 1 723 человек диагностировали внебольничную пневмонию. Показатель ниже прошлого года на 14,4%. В основном, заболевают взрослые - 56,7% от общего числа зараженных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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