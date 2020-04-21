2020-04-21T12:06:53+03:00
Общество

В Липецкой области средняя зарплата в торговле более 27000 рублей

По данным специалистов, самый высокий заработок в Чаплыгинском районе - 40 677 рублей
Юлия КЛЮЕВА
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Специалисты регионального управления потребрынка и ценовой политики проанализировали зарплаты липчан в оптовой и розничной торговле. По данным пресс-службы управления, среднемесячная зарплата людей в 2019 году увеличилась на 2 486 рублей по отношению к 2018 года. Она составила 27 123 рубля.

По мнению экспертов, самая высокая средняя зарплата в сфере торговли в 2019 году в Чаплыгинском районе - 40 677 рублей. Годом раньше этот показатель был ниже - 36 198 рублей. На втором месте Лебедянский район - 37 734 рубля. По сравнению с 2018 годом зарплаты упали на 3%. Замыкает тройку лидеров Липецкий район со средними зарплатами в 35 873 рубля. За год выросли на 6,2%.

На 4 стройчке рейтинга расположился Добринский район. Там за год уровень зарплат не изменился - 31 622 рубля. Далее идет Хлевенский район с показателем в 30 631 рубль - рост на 17,8%.

В последней тройке Елецкий, Долгоруковский и Становлянский районы соответственно - 16,17 и 18 места. В Елецком районе зарплаты прибавились на 21,5% и составили 23 726 рублей. В Долгоруковском - 23 359 рублей и рост на 11,9%. В Становлянском районе средняя зарплата в торговле за 2019 год составила 20 022 рубля. Это при том, что зарплаты увеличились на 17,3%.

Средняя зарплата в Грязинском районе, который занял 6 строчку, 29 359 рублей. В Краснинском - 29 007 рублей. В Задонском районе - 26 377 рублей. В Тербунском - 24 978 рублей. В Усманском - 24 712 рублей. В Лев-Толстовском - 24 473 рубля. В Добровском - 24 400 рублей. В Данковском - 23 861 рубль. В Воловском - 23 831 рубль. В Измалковском - 23 805 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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