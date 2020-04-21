В Воронежской области собираются принять законы, смягчающие нагрузку на бизнес в период ограничений
В регионе оперативно подготовлена нормативная правовая база для законодательного закрепления условий выполнения программы поддержки малого и среднего предпринимательства в условиях пандемии коронавирусной инфекции, рассказал председатель Воронежской облас
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Состоялось третье заседание Совета по устойчивому развитию экономики региона, созданного при региональном парламенте в рамках стабилизационного пакета мер в период пандемии коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU