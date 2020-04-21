В Липецке трамваи №1 и №1к не доедут до Центрального рынка

21 Апр 2020 2020-04-21T12:30:00+03:00

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В Липецке на участке трамвайного пути "Каменный лог - Центральный рынок" идут аварийные работы. Они стартовали в этот вторник, 21 апреля. В связи с этим в областном центре изменится схема движения трамваев №1 "Центральный рынок - ДП6" и №1к "Центральный рынок - улица Чехова".

По информации пресс-службы администрации города, электротранспорт будет ехать лишь до кольца 9 микрорайона. Далее в сторону Центрального рынка липчане проехать на трамвае не смогут. В таком режиме транспорт будет работать в этот вторник, 21 апреля и в среду, 22 апреля. Изменения будут действовать с 10 часов утра до 2 часов дня. В остальное время схема движения трамваев останется прежней.

ИСТОЧНИК KP.RU