С начала года в Липецкой области ВИЧ выявили у 102 человек

21 Апр 2020 2020-04-21T13:24:51+03:00

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В региональном управлении Роспотребнадзора проанализировали состояние инфекционной и паразитарной заболеваемости в Липецкой области за январь - март 2020 года. Все чаще липчане подхватывают острые кишечные инфекции, чесотку, ОРВИ и грипп. Снизилась заболеваемость ВИЧ, сальмонеллезом, ветряной оспой.

По данным пресс-службы Роспотребнадзора области, за 3 месяца ВИЧ выявили у 102 человек в регионе. В основном, это люди от 18 до 49 лет. Причем 33,3% зараженных - женщины. Показатель заболеваемости на 20,6% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Среди новых зараженных 69 человек - это жители Липецкой области. Остальные 33 случая завозные. В большинстве случаев инфицирование происходило половым путем - 67,9%. Через наркотики заразились 32,1%.

ИСТОЧНИК KP.RU