2020-04-21T13:52:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Мошенники, используя коронавирус в Липецке, пытаются выманить деньги у медиков

Негодяи представляются сотрудниками МЧС и «предупреждают» о проверках
Лия МУРАДЬЯН
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На фоне непростой ситуации с коронавирусом в Липецке появился новый вид мошенничества. Теперь аферисты представляются сотрудниками МЧС и пытаются одурачить медиков. Негодяи звонят в учреждения здравоохранения и «предупреждают» о грядущей проверке. Так 20 апреля кто-то названивал главрачам и руководителям больниц и поликлиник и представлялся именем руководителя городского управления по делам ГО и ЧС. Мошенник сказал, что будут проверять наличие антисептиков, и чтобы не было нареканий, лучше заплатить заранее.

Этим утром, 21 апреля, аферисты продолжили атаковать медиков. Мерзавцы не только пытались одурачить утомленных врачей, но и подрывали авторитет спецслужб.

Руководитель управления по делам ГО и ЧС Николай Новиков назвал ситуацию с проверками абсурдной.

– В регионе и городе введен режим повышенной готовности, принимаются исчерпывающие меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, – заявил Николай Новиков. – Попытки злоумышленников воспользоваться непростой ситуацией в собственных целях циничны и безнравственны.

В пресс-службе управления призывают всех, кто столкнулся с подобной ситуацией, сразу обращаться в полицию. Также в ведомстве уточнили, что одни из номеров, с которого звонили негодяи, зарегистрирован в другом регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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