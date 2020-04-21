2020-04-21T14:01:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке, новости на 21 апреля 2020 года: у 11740 жителей взяли тест на COVID-19

Всего в Липецкой области зарегистрировано 189 случаев заражения коронавирусом
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

К этому вторнику, 21 апреля, в Липецкой области на коронавирус обследовали 11 740 жителей. За сутки тест сделали 238 липчанам. Специалисты исследуют анализы на инфекцию на базе лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии, а также в трех государственных медицинских учреждениях.

Напомним, тестируют определенную категорию граждан. Анализ берут у приехавших из-за границы с признаками респираторных заболеваний. У тех, кто контактировал с зараженными COVID-19. Обследуют липчан, у которых выявлена внебольничная пневмония, а также пенсионеров от 65 лет, которые обратились к врачам с респираторными симптомами.

В настоящее время в регионе коронавирус подтвержден у 127 человек. Этим утром стало известно о 20 новых заболевших. Всего зарегистрировано 189 случаев заражения COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Липецкой области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Липецке, новости на 21 апреля 2020 года: у 11740 жителей взяли тест на COVID-19
Мошенники, используя коронавирус в Липецке, пытаются выманить деньги у медиков
С начала года в Липецкой области ВИЧ выявили у 102 человек
В Липецке трамваи №1 и №1к не доедут до Центрального рынка
В Воронежской области собираются принять законы, смягчающие нагрузку на бизнес в период ограничений
В Липецкой области средняя зарплата в торговле более 27000 рублей
За 3 месяца в Липецке и области 1 723 человека заболели пневмонией
Сбербанк вместе со всей страной готовится к празднованию 75-летия Великой Победы
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 21 апреля 2020 года: 20 новых больных
В Липецке готовятся к купальному сезону
Под Липецком столкнулись мотоциклисты: погибли оба - мужчина и подросток
Профилактические меры в Липецке от коронавируса: гостям города нужно самоизолироваться
Коронавирус в Липецке, новости на 20 апреля 2020 года: за видео о нехватке лекарств зоозащитница заплатит 30000 рублей
Перенос акции Бессмертный полк 2020 в Липецке: из-за коронавируса мероприятие пройдет позже
Пропуска в Липецкой области в период самоизоляции: цифровые коды ввели в Лебедяни
Объем Дорожного фонда Воронежской области в 2020 году доведен до рекордных 16,8 млрд рублей
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 20 апреля 2020 года: среди новых больных больше всего липчан
Коронавирус в Липецке, новости на 20 апреля 2020 года: у 251 человека подозревают COVID-19
Владимир Нетёсов: «В Воронежской области семьи с детьми от 3 до 7 лет, которым положены выплаты, получат их вовремя и в полном объеме»
МЧС предупреждает: ночью в Липецке заморозки и сильный ветер