Коронавирус в Липецке, новости на 21 апреля 2020 года: у 11740 жителей взяли тест на COVID-19

21 Апр 2020 2020-04-21T14:01:22+03:00

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К этому вторнику, 21 апреля, в Липецкой области на коронавирус обследовали 11 740 жителей. За сутки тест сделали 238 липчанам. Специалисты исследуют анализы на инфекцию на базе лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии, а также в трех государственных медицинских учреждениях.

Напомним, тестируют определенную категорию граждан. Анализ берут у приехавших из-за границы с признаками респираторных заболеваний. У тех, кто контактировал с зараженными COVID-19. Обследуют липчан, у которых выявлена внебольничная пневмония, а также пенсионеров от 65 лет, которые обратились к врачам с респираторными симптомами.

В настоящее время в регионе коронавирус подтвержден у 127 человек. Этим утром стало известно о 20 новых заболевших. Всего зарегистрировано 189 случаев заражения COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU