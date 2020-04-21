Прокуратура убедилась что незаконный завод по производству обуви в Липецке не работает

21 Апр 2020 2020-04-21T15:07:01+03:00

Но здания на территории Сселок тоже быть не должно

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В прокуратуре Липецкой области сообщили результаты проверки предприятия по производству обуви в районе Сселок. Скандал вокруг него разгорелся в декабре, когда жители района вышли на митинг против строительства завода. Тогда же выяснилось, что несмотря на строительство, разрешения на запуск производства у организации нет.

Владельцы уверили, что полимерную обувь в там не производят, но жители Сселок не верили. Проверку начала прокуратура Правобережного района. Как сообщили в пресс-службе ведомства, по данному адресу производство обуви точно не ведется. Цех перенесли на другую площадку.

Но на участке стоит здание, которого там быть не должно, поскольку земля предназначена для сельского хозяйства. За не целевое использование земельного участка возбудили административное дело по части 1 статьи 8.5 КоАП. Предприятию грозит штраф до 1.5% от кадастровой стоимости земли, но не менее 20 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU