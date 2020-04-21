2020-04-21T15:07:01+03:00
Общество

Прокуратура убедилась что незаконный завод по производству обуви в Липецке не работает

Но здания на территории Сселок тоже быть не должно
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Предприятие оштрафуют за землюПредприятие оштрафуют за землюФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В прокуратуре Липецкой области сообщили результаты проверки предприятия по производству обуви в районе Сселок. Скандал вокруг него разгорелся в декабре, когда жители района вышли на митинг против строительства завода. Тогда же выяснилось, что несмотря на строительство, разрешения на запуск производства у организации нет.

Владельцы уверили, что полимерную обувь в там не производят, но жители Сселок не верили. Проверку начала прокуратура Правобережного района. Как сообщили в пресс-службе ведомства, по данному адресу производство обуви точно не ведется. Цех перенесли на другую площадку.

Но на участке стоит здание, которого там быть не должно, поскольку земля предназначена для сельского хозяйства. За не целевое использование земельного участка возбудили административное дело по части 1 статьи 8.5 КоАП. Предприятию грозит штраф до 1.5% от кадастровой стоимости земли, но не менее 20 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области детям из нуждающихся семей помогают приобрести технику для дистанционного обучения
На самоизоляции в Липецке дети травмируются не выходя из дома
Под Липецком мужчина подбросил труп убитой знакомой в квартиру соседа
Большая часть новых зараженых коронавирусом приходится на Липецк, в районах по 1 – 2 случая
Прокуратура убедилась что незаконный завод по производству обуви в Липецке не работает
Коронавирус в Липецке, новости на 21 апреля 2020 года: под подозрением 171 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 21 апреля 2020 года: выписали еще 2 пациентов
Коронавирус в Липецке, новости на 21 апреля 2020 года: у 11740 жителей взяли тест на COVID-19
Мошенники, используя коронавирус в Липецке, пытаются выманить деньги у медиков
С начала года в Липецкой области ВИЧ выявили у 102 человек
В Липецке трамваи №1 и №1к не доедут до Центрального рынка
В Воронежской области собираются принять законы, смягчающие нагрузку на бизнес в период ограничений
В Липецкой области средняя зарплата в торговле более 27000 рублей
За 3 месяца в Липецке и области 1 723 человека заболели пневмонией
Сбербанк вместе со всей страной готовится к празднованию 75-летия Великой Победы
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 21 апреля 2020 года: 20 новых больных
В Липецке готовятся к купальному сезону
Под Липецком столкнулись мотоциклисты: погибли оба - мужчина и подросток
Профилактические меры в Липецке от коронавируса: гостям города нужно самоизолироваться
Коронавирус в Липецке, новости на 20 апреля 2020 года: за видео о нехватке лекарств зоозащитница заплатит 30000 рублей
Перенос акции Бессмертный полк 2020 в Липецке: из-за коронавируса мероприятие пройдет позже
Пропуска в Липецкой области в период самоизоляции: цифровые коды ввели в Лебедяни
Объем Дорожного фонда Воронежской области в 2020 году доведен до рекордных 16,8 млрд рублей
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 20 апреля 2020 года: среди новых больных больше всего липчан
Коронавирус в Липецке, новости на 20 апреля 2020 года: у 251 человека подозревают COVID-19
Владимир Нетёсов: «В Воронежской области семьи с детьми от 3 до 7 лет, которым положены выплаты, получат их вовремя и в полном объеме»
МЧС предупреждает: ночью в Липецке заморозки и сильный ветер