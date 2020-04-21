Под Липецком мужчина подбросил труп убитой знакомой в квартиру соседа

21 Апр 2020 2020-04-21T16:11:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецкой области будут судить за жестокое убийство 43-летнего жителя Ельца. Преступление произошло 2 февраля в квартире дома по улице Рязано-Уральская в Ельце. Мужчина поссорился с 32-летней знакомой и гостья решила уйти. Но хозяин жилья схватил нож, догнал женщину и ударил несколько раз в шею. Знакомая скончалась и мужчина решил скрыть преступление.

Для этого он перетащил тело в соседскую квартиру и бросил там, пока сосед мирно спал. Затем мужчина вернулся к себе и замыл пятна крови, рассчитывая никто ни о чем не догадается, а сосед сядет в тюрьму за убийство, которое не совершал. Прибывшие на место криминалисты сразу разрушили коварный план.

Как сообщили в пресс-службе СКР региона, под тяжестью улик обвиняемый во всем сознался. На допросе он также поведал о мотивах убийства – как оказалось, женщину он зарезал за то, что та собиралась уйти с его бутылкой алкоголя. По 105 статье УК жителю Ельца грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU