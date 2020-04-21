На самоизоляции в Липецке дети травмируются не выходя из дома

21 Апр 2020 2020-04-21T16:57:30+03:00

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Период всеобщей самоизоляции в Липецке, которая действует с конца марта, не обходится без бытовых травм среди детей. Только за последнюю неделю операторы службы спасения «112» приняли 4 таких сообщения. Это при том, что на изоляции с детьми остаются взрослые.

Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, череда несчастных случаев с детьми дома началась с 15 апреля. В микрорайоне Университетский 7-летний мальчик опрокинул себе на ноги емкость с кипятком.

На Соколе 5-месячная малышка упала со стола и ударилась головой. А на Юго-западе Липецка на 11-месячного мальчика упал комод. В центре города 20 апреля со второго яруса квартиру упал 5-летний ребенок.

Во всех случаях детей увезли на скорой в больницу. Спасатели обращаются ко взрослым и просят не оставлять малышей без присмотра и соблюдать меры безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU