2020-04-21T19:08:12+03:00
Общество

В ночь на 1 мая в Липецке закроют на ремонт улицу Баумана: как объехать

Выезд на трассу Орел-Тамбов расширят до 4 полос до конца года
Лия МУРАДЬЯН
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Через неделю в Липецке закроют на ремонт часть улицы Бауммана. Участок магистрали перекроют от Заводской площади до трассы Орел – Тамбов длиной 1.6 км. Ограждение выставят в ночь с 30 апреля на 1 мая.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, контракт по ремонту рассчитан до 31 декабря. За это время выезд из города, где был нескончаемый затор, должны расширить до 4 полос. Это обойдется в 195 млн. рублей. Помимо дороги там заменят провода, газовые и водопроводные трубы и канализацию. Также сделают пешеходные зоны и газоны.

Закрытый участок можно будет объехать по улицам: Пожарского, Франко, Ушинского и трассе Р-119 «Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов» (298-303 км). Кроме этого во время ремонта на улице Пожарского, от Баумана до Бородинской, будет одностороннее движение. Чтобы водители не срезали ворами, у дома № 72 по Курчатова и пешеходному мосту в районе дома № 51 по Бородинской выставят ограждение.

В этот же году на Заводской площади сделают нормальные пешеходные зоны, уберут провода и поставят новые столбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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