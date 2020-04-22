2020-04-22T08:52:13+03:00
Происшествия

На ночной трассе под Липецком «Газель» сбила пешехода

Мужчина попал под грузовик на дороге Хлевное – Липецк
Лия МУРАДЬЯН
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Пешехода сбили на ночной трассе под ЛипецкомПешехода сбили на ночной трассе под ЛипецкомФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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Авария с участием пешехода произошла минувшей ночью, 21 апреля, около 23.00 на трассе Хлевное – Липецк. Там 42-летний водитель «Газели» сбил на дороге пешехода. Пострадавшего увезли с места на скорой в больницу. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД региона, его личность сейчас устанавливают.

Помимо этого за сутки на дорогах области зарегистрировали 12 ДТП без пострадавших. Также сотрудники ГИБДД выявили 3077 нарушений ПДД. Радары зафиксировали 2857 случаев превышения скорости.

Автоинспекторы напоминают водителям, что автомобиль – это средство повышенной опасности, поэтому следует внимательней следить за обстановкой на дороге. Пешеходам также нужно помнить, что в темное время суток вне города на одежде должны быть светоотражающие элементы. А проезжую часть нужно переходить только по пешеходному переходу и убедившись, что автомобиль вас пропускает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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