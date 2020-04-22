Пьяный липчанин в Ростове разбил несколько машин и снес забор, пытаясь сбежать

22 Апр 2020 2020-04-22T09:23:12+03:00

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Житель Липецка нехорошо отличился в Ростове-на-Дону. В Ворошиловском районе донской столицы некий мужчина пытался выехать со двора и разбил несколько припаркованных там автомобилей.

Очевидцы сообщили о невменяемом водителе в правоохранительные органы. На место сразу выехал экипаж вневедомственной охраны. Заметив сотрудников Росгвардии, водитель попытался скрыться с места происшествия, но только усугубил ситуацию - снес забор у близлежащего здания.

Силовики не дали уехать нарушителю, его сначала заблокировали, а затем задержали. Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Ростовской области, водителем оказался 45-летний житель Липецка, который на тот момент был пьян. Мужчину передали сотрудникам ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU