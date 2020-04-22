Индекс самоизоляции по коронавирусу в Липецке: на улице снова много людей

22 Апр 2020 2020-04-22T09:43:17+03:00

В Липецке самоизолируются хуже, чем в Воронеже и Курске

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В Липецке снова падает индекс самоизоляции – показатель количества людей на улице, который определяется с помощью ресурсов «Яндекса». Согласно картам 22 апреля на 9 утра индекс самоизоляции в Липецке составил 2.8 балла. По определению сервиса, это говорит о том, что на улице много людей.

Хорошим показателем, когда на улице мало людей считается от 4 до 5 баллов. За три недели самоизоляции в Липецке такой показатель был в начале апреля и накануне в воскресенье.

Например, в соседнем Воронеже уровень самоизоляции оценили в 2.9 балла, в Курске – 3 балла. Хуже всего дела с самоизоляцией обстоят в Белгороде – индекс 2.3 балла на улице очень много людей.

Отметим, что эти данные определяются по работающим приложениям с доступом к геолокации и не свидетельствуют о точном количестве людей на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU