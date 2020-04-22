Липецкое УФАС зафиксировало скачек цен на яйца более чем на 30%
В Липецке УФАС разбирается с ценами на социально значимые продукты. По данным управления, в Липецкой области произошел резкий скачек цена на куриные яйца, которые подорожали более чем на 30%. Также подорожала пшеничная мука.
Антимонопольная служба потребовала объяснить, чем обоснована такая стоимость. Как сообщили в пресс-службе управления, по словам ритейлеров торговых сетей, скачек цен на яйца и муку связан со скупкой населением товара по низким ценам. В ближайшее время цены должны вернуться на прежний уровень.
Также эксперты отметили сезонное подорожание овощей, цены выросли на лук, картофель, морковь и капусту. Еще выросли цены на мясо курица и сахар – управление уже выясняет, по какой причине подорожали эти продукты. Если окажется, что цены взлетели необоснованно, виновных накажут за нарушение антимонопольного законодательства.
ИСТОЧНИК KP.RU