Липецкое УФАС зафиксировало скачек цен на яйца более чем на 30%

22 Апр 2020 2020-04-22T11:18:10+03:00

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В Липецке УФАС разбирается с ценами на социально значимые продукты. По данным управления, в Липецкой области произошел резкий скачек цена на куриные яйца, которые подорожали более чем на 30%. Также подорожала пшеничная мука.

Антимонопольная служба потребовала объяснить, чем обоснована такая стоимость. Как сообщили в пресс-службе управления, по словам ритейлеров торговых сетей, скачек цен на яйца и муку связан со скупкой населением товара по низким ценам. В ближайшее время цены должны вернуться на прежний уровень.

Также эксперты отметили сезонное подорожание овощей, цены выросли на лук, картофель, морковь и капусту. Еще выросли цены на мясо курица и сахар – управление уже выясняет, по какой причине подорожали эти продукты. Если окажется, что цены взлетели необоснованно, виновных накажут за нарушение антимонопольного законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU