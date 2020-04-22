2020-04-22T11:34:11+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Поддержка от Банка УРАЛСИБ» с бесплатным открытием и обслуживанием счета

Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Поддержка от Банка УРАЛСИБ» для юридических лиц из сегмента малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, впервые открывающих расчетный счет в Банке
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В рамках акции новые клиенты получают открытие счета и 3 месяца бесплатного обслуживания при подключении к пакету услуг расчетно-кассового обслуживания (РКО).

Для того чтобы принять участие в акции, необходимо с 15 апреля до 30 июня 2020 года включительно открыть расчетный счет в рублях в Банке УРАЛСИБ, подключившись на 3, 6 или 12 месяцев к одному из пакетов услуг РКО: «Кассовый», «Кассовый Прайм», «Платёжный» и «Бизнес-старт». Открытие расчетного счета производится бесплатно.

Обращаем внимание, что пакет услуг «Кассовый Прайм» доступен для подключения только в Нижегородской, Ростовской, Новосибирской, Красноярской и Кемеровской областях.

Банк УРАЛСИБ активно развивает направление поддержки малого предпринимательства, предлагая клиентам удобные продукты и сервисы для запуска и ведения бизнеса. Так, при

подключении пакета услуг, клиентам доступны выпуск бизнес-карты с бесплатным первым месяцем ее обслуживания, а также удобный и многофункциональный Интернет-банк.

Получить подробную информацию о стоимости пакетов услуг, тарифах на совершение операций вне пакета, продуктах и услугах для юридических лиц и предпринимателей можно по телефону горячей линии для представителей бизнеса: 8 (800)-700-77-16 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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