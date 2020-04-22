Ставрополец украл подростковый велосипед в Липецке

22 Апр 2020 2020-04-22T11:59:28+03:00

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За минувшие сутки, 21 апреля, в Липецкой области раскрыли 4 кражи. Например во вторник в полицию обратилась 43-летняя женщина, у которой ночью с лестничной площадки у дома по улице Циолковского пропал подростковый велосипед. Вора задержали в тот же день сотрудники ППС. Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, подозреваемым оказался 35-летний житель Ставропольского края. Мужчина нигде не работает и имеет судимости.

В Добринеском районе участковый задержал 36-летнюю даму, которая накануне украла телевизор у 55-летнего мужчины. А в Измаоквском районе подросток обворовал 56-летнюю женщину, из сарая которой вынес безнопилу.

В тот же период в селе Капцовы Хутора в Липецком районе две женщины и парень обокрали продуктовый магазин – вынесли продукты. Магазинными ворами оказались две дамы 36 и 39 лет и их 24-летний спутник.

ИСТОЧНИК KP.RU