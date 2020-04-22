2020-04-22T12:41:02+03:00
Происшествия

Пропуска в Липецке в период самоизоляции: горожане продают разрешения на выход из дома

В Липецке поймали «бизнесмена», который продавал справки с места работы
Лия МУРАДЬЯН
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Липовые справки могли купить зараженныеЛиповые справки могли купить зараженныеФото: Лия МУРАДЬЯН
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Не прошло и недели, как в Липецке действует система пропусков в период всеобщего режима самоизоляции по коронавирусу, а предприимчивые граждане уже придумали, как на этом заработать. Напомним, что из дома можно выходить только по временному смс-коду, который дается в зависимости от цели выхода на улицу. Такие коды не требуются сотрудникам организаций, которым разрешили работать в период самоизоляции. И сразу нашлись те, кто решил использовать это в корыстных целях.

По данным полиции неизвестные лица изготовляют поддельные бланки пропуска для свободного перемещения по городу и области. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, липовые справки «работников» заверены печатью одной из курьерских фирм, которая работает в условиях карантина по коронавирусу.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 327 УК – подделка документов. Подозреваемым проходит 29-летний житель Липецка. Мужчина открыто создал в сети страницу и нагло разместил объявление о продаже справок для передвижения по Липецку без пропусков. Горе-предприниматель убеждал покупателей, что в подлинности справок ни у кого сомнения не возникнет.

При этом парня совершенно не заботило, что пропуска могут купить зараженные и разносить опасный вирус по городу. Как считает полиция, тем самым липчанин подвергал людей опасности в период пандемии. Полиция сейчас выясняет, сколько таких справок он успел продать и кому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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