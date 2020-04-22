Транспортная прокуратура оштрафовала Липецкий аэропорт
Транспортная прокуратура в ходе проверки деятельности Липецкого аэропорта нашла нарушения природоохранного закона в работе воздушной гавани. По данным ведомства, аэропорт сбрасывал сточные воды в реку. Из-за чего в воде зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ сразу по 10 показателям.
По итогу проверки в отношении ОГКП «Липецкий аэропорт» возбудили административное дело по части 1 статьи 8.14 КоАП РФ – нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод.
По результатам рассмотрения, аэропорт оштрафовали на 80 000 рублей. Как сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура, в настоящее время кириллическое лицо выплатило штраф в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU