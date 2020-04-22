2020-04-22T13:44:46+03:00
Общество

Транспортная прокуратура оштрафовала Липецкий аэропорт

Аэропорт наказали на 80 000 рублей за сброс сточных вод
Лия МУРАДЬЯН
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Липецкий аэропорт оштрафовали на 80 000 рублейЛипецкий аэропорт оштрафовали на 80 000 рублейФото: Лия МУРАДЬЯН
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Транспортная прокуратура в ходе проверки деятельности Липецкого аэропорта нашла нарушения природоохранного закона в работе воздушной гавани. По данным ведомства, аэропорт сбрасывал сточные воды в реку. Из-за чего в воде зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ сразу по 10 показателям.

По итогу проверки в отношении ОГКП «Липецкий аэропорт» возбудили административное дело по части 1 статьи 8.14 КоАП РФ – нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод.

По результатам рассмотрения, аэропорт оштрафовали на 80 000 рублей. Как сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура, в настоящее время кириллическое лицо выплатило штраф в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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