2020-04-22T14:43:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке, новости на 22 апреля 2020 года: за сутки тест на COVID-19 взяли у 536 человек

Всего на коронавирус обследовали более 12 тыс. липчан
Юлия КЛЮЕВА
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Липчан обследуют на коронавирусЛипчан обследуют на коронавирусФото: Юлия КЛЮЕВА
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За минувшие сутки на коронавирус обследовали 536 липчан. Так, по состоянию на эту среду, 22 апреля, в Липецкой области за все время пандемии взяли тест у 12 276 человек. Это люди, которые вернулись из-за рубежа и у них есть респираторные симптомы, либо которые контактировали с больными COVID-19. Также анализ берут у липчан с внебольничной пневмонией и у жителей от 56 лет, если они обратились к врачу с респираторными симптомами.

Напомним, что еще у 24 человек в регионе подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". На лечении находится 149 липчан. Тех, у кого легкая форма болезни, наблюдают дома. Из больниц выписали 62 пациентов. Они здоровы. Есть и смертельные случаи. Скончалась 57-летняя жительница Чаплыгинского района. Также спасти не удалось 61-летнюю женщину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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