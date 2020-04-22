2020-04-22T16:19:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Нарушение домашнего режима самоизоляции в Липецкой области: храмы Ельца получили предупреждение за службы с людьми

3 храма Ельца нарушили предписание руководителя Роспотребнадзора
Юлия КЛЮЕВА
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В храмах Ельца нарушили предписание руководителя РоспотребнадзораВ храмах Ельца нарушили предписание руководителя РоспотребнадзораФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Елецком городском суде Липецкой области рассмотрели 3 дела об административном правонарушении по ч.1 ст..3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Ответчиками выступили 3 храма Ельца – православная религиозная организация прихода Успенского храма, религиозная организация прихода храма Елецкой Иконы Божией Матери и религиозная организация прихода Вознесенский собор Ельца.

Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе облсуда, в храмах нарушили предписание руководителя регионального управления Роспотребнадзора - об ограничении посещений гражданами приходов и монастырей. Сотрудники управления во время проверки обнаружили, что в 3 храмах Ельца службы проходят вместе с прихожанами. Были составлены административные протоколы.

Суд обязал религиозные организации исполнить предписание руководителя Роспотребнадзора. А именно, не допускать в храмы жителей во время богослужений. Напомним, что о предписании стало известно 13 апреля. Согласно документу, во время служб в храмах могут находиться только священнослужители, члены приходского собрания и лица, необходимые при совершении богослужений. При этом они должны соблюдать меры безопасности – быть в масках, соблюдать дистанцию в 1,5 метра, а также дезинфицировать помещения минимум 2 раза в день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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