Коронавирус в Липецке, новости на 22 апреля 2020 года: приостановлена работа завода по производству картофеля фри

22 Апр 2020 2020-04-22T17:25:11+03:00

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В Липецке приостановили работу завода по производству картофеля фри. Об этом сообщил основатель группы «Белая дача» Виктор Семенов в прямом эфире «РБК». Напомним, это единственный в России завод, где производят данную продукцию. Его открыли в 2018 году на территории Особой экономической зоны.

Причина остановки – снижение потребления картофеля фри из-за коронавируса. Предприятия общепита закрылись, а тем, кто работает на вынос, прежние объемы продуктов не нужны. К тому же, на складах завода есть запасы – более 20 тыс. тонн готового картофеля.

Липецкое предприятие закрыли на 5 месяцев. По словам Виктора Семенова, в июле и августе завод должен был планово уйти на каникулы. Теперь к этому периоду прибавились еще 3 месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU