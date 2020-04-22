Нарушение домашнего режима самоизоляции в Липецке: девушку оштрафовали на 10000 рублей за поход в магазин

22 Апр 2020 2020-04-22T19:05:40+03:00

Жительница Данкова ранее контактировала с больным коронавирусом и должна была соблюдать 14-дневный домашний карантин

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В Липецкой области 24-летняя девушка нарушила режим самоизоляции. Жительница Данкова должна была находиться на домашнем карантине с 1 по 14 апреля этого года. Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе регионального УМВД России, она контактировала с заболевшим коронавирусом. Зная о запрете покидать жилище, она вечером 12 апреля пошла в магазин.

Данный факт задокументирован полицейскими. Данковский городской суд признал, что жительница нарушила законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Теперь девушке предстоит заплатить 10 тыс. рублей штрафа.

Напомним, что на территории региона продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции. А в некоторых районах введен пропускной режим - в Липецке, Чаплыгине, Задонске, Ельце и Лебедяни. Кстати, ситуацией с цифровыми пропусками решили воспользоваться предприимчивые "бизнесмены". Полицейские поймали липчанина, который продавал разрешения на выход из дома, а именно - справки с работы.

ИСТОЧНИК KP.RU