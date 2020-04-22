2020-04-22T19:03:31+03:00
Общество

Под Липецком пропал 74-летний пенсионер, может быть дезориентирован

Мужчина ушел из дома в Грязях
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком пропал 74-летний мужчинаПод Липецком пропал 74-летний мужчинаФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В Липецкой области ищут пенсионера. В Грязях пропал 74-летний Боргер Андрей Андреевич. Мужчина ушел из дома накануне, 21 апреля, около 8 часов вечера в районе улицы Транспортной. По данным ЛООО «Поиск пропавших детей», липчанин может быть дезориентирован. До настоящего момента его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 70-75 лет, рост 175 сантиметров, плотного телосложения, волосы седые, голубые глаза.

Был одет: черная шапка, черная болоньевая куртка, коричневые брюки, черные сапоги.

Просьба ко всем, кто видел Андрея Боргера или знает, где он может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры. Или написать на электронный адрес: ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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