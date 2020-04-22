Почти полмиллиарда рублей потратили на строительство 3 детсадов в Липецке

22 Апр 2020 2020-04-22T20:10:41+03:00

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В Липецке продолжается строительство детских садов и школ. Учреждения дошкольного образования появятся в микрорайонах «Победа», «Европейский» и «Звездный». Там откроются по 14 групп. Каждый детсад примет по 350 малышей. По данным пресс-службы мэрии, в учреждениях будут собственные пищевые и медицинские блоки, спортивные и музыкальные залы. Детские сады возводят на средства федерального, регионального и городского бюджетов. Стоимость каждого здания – около 165 млн рублей.

В микрорайоне «Победа» рабочие уже укладывают 3 этаж детсада. Монтируют оконные блоки первых этажей. Также ведется монтаж внутренних инженерных систем. В двух других районах здания уже возведены. Идет внутренняя отделка помещений.

Еще на «Европейском» строят школу. Площадь территории – 23 тыс. кв.м. Трехэтажное здание рассчитано на 800 детей. Там будет бассейн, тренажерный зал. Работы стартовали недавно. В настоящее время в подвальном помещении ведется устройство бетонных полов, монтаж плит перекрытия, гидроизоляция стен. На этот объект выделили более 563 млн рублей.

Готовность школы на Манеже составляет 90%. Специалисты приступили к отделочным работам. В здании уже смонтировали отопление, вентиляцию. Скоро в некоторых кабинетах появятся парты и стулья. Школа распахнет двери для 800 детей. В здании также будет тир, библиотека, 2 спортзала. На территории школы появится бассейн – скоро на его строительство объявят торги.

ИСТОЧНИК KP.RU