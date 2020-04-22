2020-04-22T20:10:41+03:00
Общество

Почти полмиллиарда рублей потратили на строительство 3 детсадов в Липецке

В микрорайонах «Звездный» и «Европейский» дошкольные учреждения уже возведены
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке строят детские сады и школыВ Липецке строят детские сады и школыФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
Изменить размер текста:

В Липецке продолжается строительство детских садов и школ. Учреждения дошкольного образования появятся в микрорайонах «Победа», «Европейский» и «Звездный». Там откроются по 14 групп. Каждый детсад примет по 350 малышей. По данным пресс-службы мэрии, в учреждениях будут собственные пищевые и медицинские блоки, спортивные и музыкальные залы. Детские сады возводят на средства федерального, регионального и городского бюджетов. Стоимость каждого здания – около 165 млн рублей.

В микрорайоне «Победа» рабочие уже укладывают 3 этаж детсада. Монтируют оконные блоки первых этажей. Также ведется монтаж внутренних инженерных систем. В двух других районах здания уже возведены. Идет внутренняя отделка помещений.

Еще на «Европейском» строят школу. Площадь территории – 23 тыс. кв.м. Трехэтажное здание рассчитано на 800 детей. Там будет бассейн, тренажерный зал. Работы стартовали недавно. В настоящее время в подвальном помещении ведется устройство бетонных полов, монтаж плит перекрытия, гидроизоляция стен. На этот объект выделили более 563 млн рублей.

Готовность школы на Манеже составляет 90%. Специалисты приступили к отделочным работам. В здании уже смонтировали отопление, вентиляцию. Скоро в некоторых кабинетах появятся парты и стулья. Школа распахнет двери для 800 детей. В здании также будет тир, библиотека, 2 спортзала. На территории школы появится бассейн – скоро на его строительство объявят торги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почти полмиллиарда рублей потратили на строительство 3 детсадов в Липецке
Под Липецком пропал 74-летний пенсионер, может быть дезориентирован
Нарушение домашнего режима самоизоляции в Липецке: девушку оштрафовали на 10000 рублей за поход в магазин
Коронавирус в Липецке, новости на 22 апреля 2020 года: приостановлена работа завода по производству картофеля фри
Нарушение домашнего режима самоизоляции в Липецкой области: храмы Ельца получили предупреждение за службы с людьми
Количество зараженных коронавирусом в Липецке, на 22 апреля 2020 года: под подозрением 172 человек
Коронавирус в Липецке, новости на 22 апреля 2020 года: за сутки тест на COVID-19 взяли у 536 человек
Транспортная прокуратура оштрафовала Липецкий аэропорт
Пропуска в Липецке в период самоизоляции: горожане продают разрешения на выход из дома
В Сбербанке начался прием заявок на ипотеку по льготной ставке 6,4% годовых с господдержкой
Ставрополец украл подростковый велосипед в Липецке
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Поддержка от Банка УРАЛСИБ» с бесплатным открытием и обслуживанием счета
Липецкое УФАС зафиксировало скачок цен на яйца более чем на 30%
Число новых зараженных коронавирусом в Липецке на 22 апреля 2020 года: подтвердились 24 случая
Индекс самоизоляции по коронавирусу в Липецке: на улице снова много людей
Пьяный липчанин в Ростове разбил несколько машин и снес забор, пытаясь сбежать
На ночной трассе под Липецком «Газель» сбила пешехода
Режим самоизоляции в Липецке: спортсмены просят губернатора разрешить занятия на открытом воздухе
Меры борьбы с коронавирусом в Липецке ужесточают: в магазин можно войти только в маске
В ночь на 1 мая в Липецке закроют на ремонт улицу Баумана: как объехать
В Воронежской области детям из нуждающихся семей помогают приобрести технику для дистанционного обучения
На самоизоляции в Липецке дети травмируются не выходя из дома
Под Липецком мужчина подбросил труп убитой знакомой в квартиру соседа
Большая часть новых зараженых коронавирусом приходится на Липецк, в районах по 1 – 2 случая
Прокуратура убедилась что незаконный завод по производству обуви в Липецке не работает
Коронавирус в Липецке, новости на 21 апреля 2020 года: под подозрением 171 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 21 апреля 2020 года: выписали еще 2 пациентов