2020-04-22T20:30:07+03:00
Общество

В ночь на четверг в Липецке заморозки, а днем сильный ветер

До конца недели погода не изменится
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке прохладно:: ночью заморозки, а днем до +12 градусовВ Липецке прохладно:: ночью заморозки, а днем до +12 градусовФото: Юлия КЛЮЕВА
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В четверг, 23 апреля, в Липецкой области снова будет прохладно. По данным Росгидрометцентра, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Местами он усилится, возможны порывы до 17 м/с.

Ночью температура воздуха может опуститься до 5 градусов мороза. Днем потеплеет до +12 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 742 мм рт.ст.

В пятницу, 24 апреля, особых изменений погоды не произойдет. В темное время суток в Липецке до 1 градуса ниже ноля. Днем столбик термометра поднимется до 12 градусов. Днем и ближе к ночи возможен небольшой дождь. Ветер переменных направлений 5-10 м/с. Атмосферное давление упадет до 740 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В ночь на четверг в Липецке заморозки, а днем сильный ветер
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