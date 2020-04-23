2020-04-23T08:01:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке, новости на 23 апреля 2020 года: 9-классники не будут сдавать предметы по выбору на ОГЭ

Ребята сдадут экзамены в своих школах
Юлия КЛЮЕВА
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Липецкие 9-классники сдадут ОГЭ в своих школахЛипецкие 9-классники сдадут ОГЭ в своих школахФото: Юлия КЛЮЕВА
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Липецкие 9-классники сдадут ОГЭ-2020 в своих школах. Об этом сообщили накануне, 22 апреля, в пресс-службе управления образования и науки по Липецкой области. Причина тому – сантитарно-эпимедиологическая ситуация в регионе и в целом по стране. Из-за коронавируснйо инфекции экзамены для учеников пройдут в школах, где они учились.

Основной период ГИА должен пройти с 8 июня по 31 июля. Региональные органы сами определят, когда состоятся экзамены по русскому языку и математике. ОГЭ по предметам по выбору проводиться не будет. Школьники, не сдавшие экзамены в резервные сроки, смогут пересдать предметы в сентябре. По русскому языку планируют провести экзамен 4 сентября, по математике 7 числа того же месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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