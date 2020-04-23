В Липецкой области пропали пожилые мужчина и женщина – оба дезориентированы

23 Апр 2020 2020-04-23T08:47:02+03:00

64-летняя женщина и 74-летний мужчина ушли в Липецке и Грязях

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В Липецкой области волонтеры и полиция ищут сразу двоих пропавших пожилых людей.

74-летний Боргер Андрей Андреевич вышел из дома вечером 21 апреля в районе улицы Транспортная в Грязях. Последний раз его видели около 20.00. С тех пор о месте его нахождения ничего неизвестно.

Еще одна пенсионерка, 64-летняя Ушакова Валентина Ивановна, ушла из дома в Липецке в районе улицы Фурманова. Женщина вышла в среду, 22 апреля, около 10 утра и где теперь находится неизвестно.

Приметы Андрея Боргера: на вид 70 – 75 лет, рост 175 см., телосложение плотное, волосы седые, глаза голубые.

Был одет: черная шапка, черные болоньевая куртка, коричневые брюки, черные сапоги.

Пропал человекФото: Поиск пропавших детей Липецк

Приметы Валентины Ушаковой: на вид 65 лет, рост 165 – 170 см., среднего телосложения, волосы темно-красные средней длины.

Была одета: серая куртка с капюшоном, темные брюки, темные сапоги.

Как сообщают волонтеры липецкого «Поиска пропавших детей», пожилые люди могут быть дезориентированы.

Просьба ко всем, кто видел пожилых людей после исчезновения, знает где они могут находиться или владеет любой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронный адрес: ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU