За сутки в Липецкой области автоинспекторы поймали 8 пьяных водителей

23 Апр 2020 2020-04-23T09:41:51+03:00

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По данным ГИБДД Липецкой области, за минувшие сутки, 22 апреля, на дорогах региона обошлось без жертв. Всего автоинспекторы зарегистрировали 22 ДТП, в которых повреждения получили только транспортные средства – люди не пострадали.

Вместе с тем за те же сутки дорожные полицейские выявили 3076 нарушений ПДД. Наиболее опасных нарушителей, любителей пьяной езды, поймали 8 человек. Их ждет лишение прав и штраф в 30 000 рублей. А если это не первый случай нетрезвого вождения, то уголовная ответственность, где штраф может достигать 300 000 рублей.

Еще 30 водителей попались на том, что забыли пристегнуть ремни безопасности. Помимо этого радары на дорогах Липецкой области зарегистрировали 2772 случая превышения скорости. Всех нарушителей

ИСТОЧНИК KP.RU