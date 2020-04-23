2020-04-23T10:42:40+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ признан одним из лучших банков для начинающего бизнеса

Банк УРАЛСИБ назван экспертами одним из лучших банков для начинающего бизнеса
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УРАЛСИБ стал одним из лидеров рейтинга банков с самой низкой стоимостью годового обслуживания для предпринимателей на первом году жизни бизнеса. Данное предложение Банка УРАЛСИБ действует в рамках пакета услуг «Начни с нуля». Рейтинг представлен компанией Markswebb в рамках исследования Business Banking Fees Monitoring 2020.

Эксперты Markswebb изучили банковские тарифы, предлагаемые для различных сегментов: начинающего бизнеса, торговых точек и В2В-компаний, проанализировали стоимость годового обслуживания для каждого из них, и определили среди участников исследования банки, предлагающие наиболее выгодные условия для указанных категорий клиентов.

Подробную информацию о продуктах и услугах ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для юридических лиц и предпринимателей можно по телефону горячей линии - 8 (800)-700-77-16, а также на сайте Банка. На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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