2020-04-23T11:26:18+03:00
Происшествия

Под Липецком пожарные спасли домашнюю скотину

Животные едва не сгорели в Добровском районе
Лия МУРАДЬЯН
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Под Липецком спасли из огня домашнюю скотинуПод Липецком спасли из огня домашнюю скотинуФото: УГПСС Липецкой области
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Пожар разгорелся в минувшую среду, 22 апреля, в Добровском районе Липецкой области. Там в селе Большой Хомутец на Кировской улице начали гореть надворные постройки с домашним скотом.

Сарайчик вспыхнул утром. Сообщение о пожаре поступило на пульт связи спасательного поста в 7 утра, на место сразу же выехали пожарные. На момент их прибытия, уже полыхала кровля надворных построек. Существовал риск, что огонь перекинется на жилые дома.

Пожар в Добровском районе Фото: УГПСС Липецкой области

Пожар в Добровском районеФото: УГПСС Липецкой области

Внутри сарая оказались заперты животные. К счастью, сотрудники отделения пожарно-спасательных частей села Доброе и Б.Хомутец успели оперативно остановить распространение огня и потушить пожар. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГПСС, из огня удалось спасти 7 голов мелкого рогатого скора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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