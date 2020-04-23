2020-04-23T11:49:12+03:00
Общество

Сбербанк выдаст липчанам кредиты на зарплату под 0% даже если компания не его клиент

Сбор заявок на такие займы начали с 20 апреля
Олег ИВАНОВ
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Сбербанк начал выдавать кредиты на зарплату под 0% даже тем компаниям, у которых нет зарплатного проекта в этом финансовом учреждении. Об этом сообщил зампред правления банка Анатолий Попов.

Согласно госпрограмме, рассчитывать на беспроцентные займы на зарплаты могут предприятия из наиболее пострадавших в период пандемии коронавируса отраслей. Это сделано для того, чтобы сохранить рабочие места. До 1 октября организация может взять кредит на срок до 12 месяцев. Первые полгода ставки по сути не будет - 0%, а после этого срока она увеличится до 4%. В Сбербанке уже выдавали такие кредиты, но только клиентам с зарплатными проектами.

- Мы с коллегами из МЭР и ФНС разработали механизм, который помогает учитывать обращение потенциального заемщика под ноль в различные банки. Этот механизм отработан, он уже полностью запущен, и с понедельника мы уже начали прием заявок от не наших клиентов. И уже у нас 20 кредитов выдано, - прокомментировал Анатолий Попов.

С момента запуска программы беспроцентного кредитования ПАО Сбербанк открыл своим клиентам почти 50 тысяч предварительно одобренных лимитов по зарплатным кредитам, 9 тысяч компаний уже обратились за таким кредитом. Более 2,5 тысяч компаний уже получили такие займы, а свыше 160 тысяч их сотрудников соответственно получили зарплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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