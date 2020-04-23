Спасатели предупреждают о сильных порывах ветра в Липецке

23 Апр 2020 2020-04-23T12:32:34+03:00

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Спасатели предупреждают жителей Липецка о сильных порывах ветра. По данным гидрометцентра, западный ветер усилится 23 апреля в ближайшие 1 – 6 часов. Порывы могут достигать скорости 17 метров в секунду. Управление по делам ГО и ЧС просит граждан соблюдать меры безопасности.

Вместе с тем температура воздуха в Липецке начнет подниматься. Уже в пятницу, 24 апреля, ожидается до +12 градусов днем. К ночи столбик термометра опустится до +6°С. В выходные обещают +15 градусов, а также ветер и дожди.

Согласно долгосрочному прогнозу, более существенное потепление ожидается только к концу следующей недели. В течение следующего месяца в Липецке будет преимущественно пасмурно и дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU