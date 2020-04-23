В Липецке полицейские на улице спасли мужчину с приступом эпилепсии

23 Апр 2020 2020-04-23T13:11:53+03:00

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В Липецке сотрудники полиции смогли правильно оценить ситуацию и помочь больному человеку. Все случилось 21 апреля в Левобережном районе года, где патрулировали улицы сотрудники ППС: командир отделения взвода роты № 5 прапорщик полиции Владимир Титов и полицейский мобильного взвода роты № 3 сержант полиции Александра Яковлева.

Липецкие полицейские спасли мужчину с эпилепсией.Видео пресс-службы УМВД по Липецкой области

К патрульным подошла женщина и сказала, что недалеко от остановки лежит без сознания человек. Полицейские сразу бросились выяснять, в чем дело. На тротуаре лежал мужчина, из головы которого текла кровь, а изо рта шла пена. Сотрудники полиции не приняли лежащего на земле мужчину за жертву драки, а сумели распознать приступ эпилепсии. Они быстро перевернули человека на бок, вызвали скорую и делали все, что положено в такой ситуации.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, мужчину положили в больницу, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU