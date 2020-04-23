Зараженный коронавиурсом пенсионер сбежал из больницы в Липецке

23 Апр 2020 2020-04-23T14:57:58+03:00

Беглецу с опасной инфекцией грозит до двух лет тюрьмы

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Помимо нарушений режима самоизоляции по коронавирусу в Липецке, который действует 4 неделю, теперь уровень сознательности падает даже у пациентов с диагнозом. Инцидент произошел в одной из больниц Липецка, где лечат зараженных коронавирусом. 19 апреля оттуда сбежал пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция». Информацию о 62-летнем беглеце – распространителе опасной инфекции тут же передали в полицию.

На поиски зараженного бросились сотрудники ППС. Сбежавшего пенсионера вскоре нашли, задержали и вызвали на место скорую помощь. В последствии зараженного передали медикам.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, по данному факут возбудили уголовное дело по части 1 статьи 236 – нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Беглецу грозит до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU