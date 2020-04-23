Режим самоизоляции в Липецке: по «коронавирусной» статье наказали первого предпринимателя

23 Апр 2020 2020-04-23T16:34:05+03:00

В магазине не соблюдали социальную дистанцию, не измеряли температуру и не дезинфицировали

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В Липецке суд рассмотрел первое административное дело по «коронавирусной» статье в отношении предпринимателя. Согласно материалам суда, 27-летняя девушка владеет магазинами, где реализует продукты, напитки и сигареты. Ее ИП относится к малому и среднему бизнесу.

7 апреля в один из магазинов на улице Стаханова пришли с проверкой сотрудники областного управление потребительского рынка. В ходе проверки нашли 4 нарушения ограничений по коронавирусу, которые ввели в области в марте. У работников не измеряли температуру при входе, не соблюдали социальную дистанцию с разметкой на стенах и полу, продавцам не выставили защитные экраны и помещение не обеззараживалось.

Административный протокол составили на месте и передали в суд, где действия предпринимателя квалифицировали по статье 20.6 КоАП – невыполнение правил при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС. Штраф предусмотрен от 30 до 50 тыс. рублей. Но, как сообщили в пресс-службе областного суда, предпринимателю назначили наказание в виде штрафа в 15 000 рублей – суд учел наличие детей, материальное положение и признание вины.

ИСТОЧНИК KP.RU