В пятницу 8 улиц Липецка останутся без воды из-за коммунальной аварии

23 Апр 2020 2020-04-23T18:23:36+03:00

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В Липецке в частном секторе в районе Сырского Рудника произошла утечка на водоводе по улице Поселовая, 35. В пятницу, 24 апреля, специалисты устранят порыв. Из-за работ на участке отключат воду. С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по следующим адресам: улица Смирнова, Минская, Солнечная, Жактовская, Городовикова, Паровозная, Поселковая, Ударников.

Подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», узнать подробную информацию об отключениях липчане могут по телефонам 175 и 236-175. Напомним, что пока в регионе действуем режим всеобщей самоизоляции, компания обслуживает клиентов дистанционно. Как передать показания энергетикам, можно почитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU