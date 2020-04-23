В пятницу 8 улиц Липецка останутся без воды из-за коммунальной аварии
В Липецке в частном секторе в районе Сырского Рудника произошла утечка на водоводе по улице Поселовая, 35. В пятницу, 24 апреля, специалисты устранят порыв. Из-за работ на участке отключат воду. С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по следующим адресам: улица Смирнова, Минская, Солнечная, Жактовская, Городовикова, Паровозная, Поселковая, Ударников.
Подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», узнать подробную информацию об отключениях липчане могут по телефонам 175 и 236-175. Напомним, что пока в регионе действуем режим всеобщей самоизоляции, компания обслуживает клиентов дистанционно. Как передать показания энергетикам, можно почитать здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU