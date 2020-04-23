Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: последний звонок в школах может прозвенеть 30 мая

23 Апр 2020 2020-04-23T18:56:36+03:00

Все будет зависеть от ситуации с коронавирусом в регионе

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Стало известно, когда для школьников Липецка завершится учебный год. Как сообщили в пресс-службе департамента образования города, соответствующий график уже утвержден. Первоклассники уйдут на летние каникулы после 18 мая. Для учащихся 2 и 3 классов заключительный день – 25 мая. Остальные школьники будут учиться до 29 мая включительно.

ВПР для учеников 4-8 классов перенесли на осень. А 9-классники сдадут ОГЭ в своих школах. Основной период запланирован с 8 июня по 31 июля. Предметы по выбору ребята сдавать не будут, только русский язык и математику. ЕГЭ должен стартовать 8 июня – по предварительной информации. Все будет зависеть от ситуации с коронавирусом в регионе.

Кстати, если эпидемиологическая обстановка стабилизируется, то последний звонок для школьников прозвенит 30 мая. А выпускной состоится в конце июня.

ИСТОЧНИК KP.RU