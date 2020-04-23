В Липецке сильный ветер повалил дерево на машины и повредил крыши домов

23 Апр 2020 2020-04-23T19:51:48+03:00

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На этой неделе спасатели неоднократно предупреждали липчан о сильном ветре. На днях порывы достигали до 17 м/с. Естественно, не обошлось без последствий.

Последствия сильного ветра в Липецке.

По данным пресс-службы управления ГО и ЧС Липецка, в среду, 22 апреля, диспетчерам поступили 3 сообщения о происшествиях, связанных с сильным ветром. На кровле 15-этажного дома по улице Гоголя повредился крепеж металлического листа. С крыши 5-этажки на улице Баумана сорвало лист рубероида. А на 9 микрорайоне огромный сук отломился от дерева и повис на проводах. Также ветер повредил провода в районе улицы Огнева на ЛТЗ. А днем ранее на улице Гагарина на машины упало дерево.

Напомним, что в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно.

Сильный ветер повалил дерево, а оно повредило проводаФото: Юлия КЛЮЕВА

Сильный ветер повалил дерево, а оно повредило проводаФото: Юлия КЛЮЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU