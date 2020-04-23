2020-04-23T19:51:48+03:00
Происшествия

В Липецке сильный ветер повалил дерево на машины и повредил крыши домов

О порывах до 17 м/с липчан предупреждали спасатели [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке сильный ветер валил деревья и рвал кровлю домовВ Липецке сильный ветер валил деревья и рвал кровлю домовФото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.
Изменить размер текста:

На этой неделе спасатели неоднократно предупреждали липчан о сильном ветре. На днях порывы достигали до 17 м/с. Естественно, не обошлось без последствий.

Последствия сильного ветра в Липецке.

По данным пресс-службы управления ГО и ЧС Липецка, в среду, 22 апреля, диспетчерам поступили 3 сообщения о происшествиях, связанных с сильным ветром. На кровле 15-этажного дома по улице Гоголя повредился крепеж металлического листа. С крыши 5-этажки на улице Баумана сорвало лист рубероида. А на 9 микрорайоне огромный сук отломился от дерева и повис на проводах. Также ветер повредил провода в районе улицы Огнева на ЛТЗ. А днем ранее на улице Гагарина на машины упало дерево.

Напомним, что в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно.

Сильный ветер повалил дерево, а оно повредило провода Фото: Юлия КЛЮЕВА

Сильный ветер повалил дерево, а оно повредило проводаФото: Юлия КЛЮЕВА

Сильный ветер повалил дерево, а оно повредило провода Фото: Юлия КЛЮЕВА

Сильный ветер повалил дерево, а оно повредило проводаФото: Юлия КЛЮЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водителей напугала грязь, оставшаяся на машинах после дождя в Липецке
В Липецке сильный ветер повалил дерево на машины и повредил крыши домов
Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: последний звонок в школах может прозвенеть 30 мая
В пятницу 8 улиц Липецка останутся без воды из-за коммунальной аварии
Граждане и депутаты подали в суд иски против всеобщего режима самолизоляции в Липецке 2020
Режим самоизоляции в Липецке: по «коронавирусной» статье наказали первого предпринимателя
В Сбербанке выдали беспроцентных зарплатных кредитов на 5,8 млрд рублей
Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: могут открыть непродуктовые магазины
Коронавирус в Липецке, новости на 23 апреля 2020 года: появилась карта заражения COVID-19 по региону
Коронавирус в Липецке, новости на 16 апреля 2020 года: COVID-19 подозревают у 188 человек