Водителей напугала грязь, оставшаяся на машинах после дождя в Липецке

23 Апр 2020 2020-04-23T20:20:35+03:00

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Накануне, 22 апреля, на Липецк обрушилась непогода. Сильный ветер валял деревья и рвал кровлю домов. Лил дождь, а в некоторых района города сыпал снег. К счастью, стихия бушевала недолго. Но когда выглянуло солнце, многие водители обнаружили на своих автомобилях грязь. Это вызвало недоумение липчан и самые разные предположения.

После дождя липчане обнаружили на машинах грязьФото: Юлия КЛЮЕВА

Как сообщили в областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, такое явление спровоцировала редкая синоптическая ситуация. Ветер, порывы которого достигали 20 м/с, поднял пыль в приземные слои атмосферы, а начавшийся в это время дождь ее «впитал». Явление неприятное, но не представляет опасности для жителей города.

После дождя липчане обнаружили на машинах грязьФото: Юлия КЛЮЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU