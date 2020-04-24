2020-04-24T07:54:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке, новости на 24 апреля 2020 года: садоводческие маршруты пустят не раньше 9 мая

Данная мера поможет избежать вспышки заболеваемости коронавирусом среди пенсионеров
Юлия КЛЮЕВА
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В ближайшее время в Липецке не планируют открывать садоводческие маршруты. Доехать на автобусе до дачных участков липчане не смогут, как минимум, до 9 мая. Такое предложение главного санитарного врача региона Владимира Бондарева и мэра города Евгении Уваркиной поддержал губернатор Игорь Артамонов на заседании оперштаба по недопущению распространения коронавируса. Оно прошло в минувший четверг, 23 апреля. По мнению властей, такие меры помогут избежать вспышки заболеваемости COVID-19 среди старшего поколения.

Напомним, что за все время пандемии в Липецкой области инфекцию выявили у 238 жителей. Лечение проходят 174 липчанина. Из них 96 человек получают медицинскую помощь в больницах. Остальные 78 пациентов с легкой формой заболевания остаются дома. Под подозрением на выделение вируса 188 липчан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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