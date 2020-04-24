2020-04-24T09:22:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: жители "Университетского" подарили соседям дискотеку со светомузыкой

Липчане, заскучавшие дома, оценили старания местного диджея [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Зажигательное пати в "Университетском" во время самоизоляции в ЛипецкеЗажигательное пати в "Университетском" во время самоизоляции в ЛипецкеФото: принтскрин видео.
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Практически месяц в Липецкой области действует режим всеобщей самоизоляции. Ответственные липчане, которые полностью соблюдают меры безопасности, уже порядком подустали сидеть дома. За этот период липчане уже и забыли, что значит развлекаться. Но нашлись люди, которые не дали утонуть в пучине скуки и однообразия в это непростое время.

Дискотека в период самоизоляции в Липецке.

Накануне, 23 апреля, один из жителей микрорайона "Университетский" в Липецке устроил "дворовое пати". Разумеется, соблюдая режим самоизоляции. Он открыл окно в квартире, развернул колонку и на полную мощность включил клубную музыку. А когда стемнело, двор заиграл новыми красками от светомузыки.

В Липецке диджей устроил вечеринку во время самоизоляции по коронавирусу.

Судя по комментариям местных жителей, они были в восторге от вечеринки. Соседи просят диджея устраивать дискотеки каждый вечер. А некоторые липчане спрашивают, как попасть на мероприятие.

- Ребята, спасибо за разнообразие, весь двор ожил! - пишет Роман.

- Ребята, вери вандефул! Моя Бабушка просто ожила, - рассказал липчанин, чья бабушка с большим медведем у окна махала инициаторам веселья.

Липчане поддержали диджея, устроившего дискотеку во время самоизоляции.

Напомним, что режим самоизоляции по коронавирусу введен до 30 апреля. Кстати, власти решили немного ослабить режим. В понедельник объявят, откроются ли непродовольственные магазины и предприятия, оказывающие бытовые услуги. Также решается вопрос с прогулками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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