2020-04-24T09:51:17+03:00
Происшествия

Под Липецком в ДТП попали "ВАЗ" и 14-летний мотоциклист

Подростка с травмами госпитализировали [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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Мотоциклиста госпитализировалиМотоциклиста госпитализировалиФото: Юлия КЛЮЕВА
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Липецкие автоинспекторы продолжают выявлять нарушения правил дорожного движения. За минувшие сутки они остановили 8 водителей в нетрезвом состоянии. 32 человека не пристегнулись во время движения. 1 884 раза автомобилисты превысили скорость. Произошло 14 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

В минувший четверг, 23 апреля, в деревне Казинка Елецкого района перевернулся "ВАЗ-2109". За рулем находилась 20-летняя девушка. По всей видимости, она не справилась с управлением. Автоледи с травмами госпитализировали.

В тот же день в Усмани столкнулись "Вольво" и "ВАЗ-2115". Пострадали 32-летний водитель "пятнадцатой" и его 23-летний пассажир. Их с травмами доставили в больницу. Предварительная причина ДТП - нарушение очередности проезда.

В Усмани столкнулись ВАЗ и Вольво Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В Усмани столкнулись ВАЗ и ВольвоФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В селе Политово Данковского района в аварию попали "ВАЗ-2107" и мотоцикл под управлением 14-летнего подростка. Его госпитализировали. По предварительным данным, один из участников ДТП выехал на встречку.

В пресс-службе регионального УГИБДД напоминают, что родителям несовершеннолетних водителей мопедов, скутеров и мотоциклов, нарушивших ПДД, грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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