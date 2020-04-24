После обеда на улице Водопьянова в Липецке возможны заторы

24 Апр 2020 2020-04-24T11:33:53+03:00

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На улице Водопьянова продолжаются ремонтные работы. В эту пятницу, 24 апреля, там начнут укладывать асфальт. Работы стартуют во второй половине дня в районе перекрестка улиц Водопьянова. Папина и Меркулова. В пресс-службе городской админситрации предупреждают, что в том районе возможны заторы. Автомтобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а по возможности выбрать альтернативные пути объезда.

Напомним, что улица Водопьянова - одна из 6 объектов, которые реконструируют в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Здесь заменят асфальт, обновят бордюрный камень, установят новые светофоры, ограждение, нанесут дорожную разметку. Кстати, выезд с второстепенки у ТЦ "Октябрьский" сместится к остановке "Дом художника".

ИСТОЧНИК KP.RU