2020-04-24T12:06:14+03:00
Происшествия

Мошенница обманула липчанку на 430000 рублей, пообещав льготную квартиру

В отношении 28-летней злодейки возбуждено уголовное дело
Юлия КЛЮЕВА
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Липчанка отдала мошеннице 430 тыс. рублейЛипчанка отдала мошеннице 430 тыс. рублейФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке мошенница выманила у 45-летней женщины крупную сумму денег. Летом 2019 года она представилась сотрудником одного из госучреждений города. При этом пообещала липчанке помочь приобрести льготную квартиру. За свои услуги и на оформление документов злодейка попросила 430 тыс. рублей. Женщина, ничего не подозревая, отдала всю сумму. Разумеется, никакой квартиры наивная горожанка не получила. А "сотрудник учреждения" потратила эти средства на личные нужды.

По данным пресс-службы регионального УМВД России, мошенницей оказалась 28-летняя липчанка. Полицейские ее задержали. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ "Мошенничество". Максимальное наказание по данной статье - до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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