Мошенница обманула липчанку на 430000 рублей, пообещав льготную квартиру

24 Апр 2020 2020-04-24T12:06:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке мошенница выманила у 45-летней женщины крупную сумму денег. Летом 2019 года она представилась сотрудником одного из госучреждений города. При этом пообещала липчанке помочь приобрести льготную квартиру. За свои услуги и на оформление документов злодейка попросила 430 тыс. рублей. Женщина, ничего не подозревая, отдала всю сумму. Разумеется, никакой квартиры наивная горожанка не получила. А "сотрудник учреждения" потратила эти средства на личные нужды.

По данным пресс-службы регионального УМВД России, мошенницей оказалась 28-летняя липчанка. Полицейские ее задержали. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ "Мошенничество". Максимальное наказание по данной статье - до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU